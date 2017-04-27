За два дні в зоні АТО загинуло троє бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За даними розвідки штабу АТО вподовж 25 та 26 квітня знищено трьох російських найманців, ще сім бойовиків отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем, вподовж 25 та 26 квітня знищено трьох російських найманців, ще сім бойовиків незаконних збройних формувань поранено,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за минулу добу один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.
У штабі також пояснили, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю українських військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.