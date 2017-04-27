За два дня в зоне АТО погибло трое боевиков - разведка

"По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, вдоль 25 и 26 апреля уничтожено трех российских наемников, еще семь боевиков незаконных вооруженных формирований ранены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки один украинский воин погиб , еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

В штабе также объяснили, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью украинских военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.