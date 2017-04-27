За два дня в зоне АТО погибло трое боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По данным разведки штаба АТО вдоль 25 и 26 апреля уничтожено трех российских наемников, еще семь боевиков получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, вдоль 25 и 26 апреля уничтожено трех российских наемников, еще семь боевиков незаконных вооруженных формирований ранены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки один украинский воин погиб , еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
В штабе также объяснили, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью украинских военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.