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За два дні на Харківщині у наркодилерів вилучили "товару" на понад 5 млн гривень

За два дні на Харківщині у наркодилерів вилучили "товару" на понад 5 млн гривень

Київ • УНН

 • 11930 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Харківщині протягом двох днів поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків, під час яких вилучили "товару" на понад 5 млн гривень. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, передає УНН.

"Під час заходів із незаконного обігу вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує 5 мільйонів гривень. Оперативники... провели заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотиків у регіоні. Серед викритих правопорушень – виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Також у деяких фігурантів поліцейські виявили зброю та набої до неї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задокументовано злочинну діяльність понад п'ятдесяти осіб, жителів Харкова та району, які незаконно зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини. У зловмисників вилучено марихуану амфетамін, рослини конопель, а у деяких фігурантів — ще й зброю та боєприпаси.

"Загалом з незаконного обігу вилучено понад 120 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, понад 35 літрів прекурсорів, понад 1200 рослин конопель, зброю, набої та боєприпаси. За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 5 мільйонів гривень", - повідомили у поліції.

Наразі продовжуються заходи для встановлення каналів надходження наркотиків на територію Харківщини, а також інших осіб, причетних до незаконних ободків з наркотиками.

Нагадаємо, що на Київщині викрили нарколабораторію.

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