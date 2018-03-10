За допомогою ножа жінка заспокоїла домашнього тирана

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У Слов’янську п’яний чоловік прийшов до колишньої коханою, вчинив сварку і почав її бити. Аби врятуватися, жінка взяла кухонний ніж і завдала удару в черевну порожнину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

“Поліцейські з’ясували, що екс-кохана та її родичі вже не одноразово піддавалися фізичному насиллю з боку чоловіка. Цього разу бажаючи захистити себе, жінка схопила ніж і ударила кривдника в живіт” — зазначили у прес-службі Слов’янського відділу поліції.

Після операції потерпілий проходить курс реабілітації. За умисне заподіяння тяжких тілесних жінці загрожує декілька варіантів покарання: громадські робоьи строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше судимий житель Менського району (Чернігівська область) під час сімейної сварки побив і порізав ножем дружину, після чого та померла в лікарні. Про це в мережі Facebook повідомляє прес-служба ГУНП України в Чернігівській області.

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