С помощью ножа женщина успокоила домашнего тирана

“Полицейские выяснили, что экс-возлюбленная и её родственники уже не раз подвергались физическому насилию со стороны мужчины. На этот раз желая защитить себя, женщина схватила нож и ударила обидчика в живот” — отметили в пресс-службе Славянского отдела полиции.

После операции пострадавший проходит курс реабилитации. За умышленное причинение тяжких телесных женщине грозит несколько вариантов наказания: общественные роботы сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее судимый житель Менского района (Черниговская область) во время семейной ссоры избил и порезал ножом жену, после чего и скончалась в больнице. Об этом в сети Facebook сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Черниговской области.