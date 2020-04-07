За добу з COVID-19 до лікарень госпіталізували 35 осіб: семеро перебувають у критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Із 143 зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусної хвороби: 37 осіб було госпіталізовано, з них семеро перебувають у тяжкому стані. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"З 143 осіб (зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання на коронавірус – ред.) до лікарень було госпіталізовано 35 осіб, з них двоє дітей і один медпрацівник", - сказав Ляшко.
З його слів, на апараті штучної вентиляції легенів зараз знаходяться 35 осіб, які були госпіталізовані - 7 осіб.
"Ми можемо сказати, що з 143 осіб 7 - в критичному стані, в тяжкому стані і потребують реанімаційни заходів", - додав заступник міністра.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли.