За сутки с COVID-19 в больницы госпитализировали 35 человек: семеро находятся в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из 143 зарегистрированных за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни: 37 человек были госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Из 143 человек (зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания коронавирусом - ред.) в больницы были госпитализированы 35 человек, из них двое детей и один медработник", - сказал Ляшко.
По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находятся 35 человек, которые были госпитализированы - 7 человек.
"Мы можем сказать, что из 143 человек 7 - в критическом состоянии, в тяжелом состоянии и нуждаются в реанимационных мероприятий", - добавил замминистра.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19, 45 человек умерли.