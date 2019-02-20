За добу ворог 9 разів обстріляв позиції ЗСУ у зоні ООС

“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине та в районі міста Мар’їнка.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили три обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка та Хутора Вільного.



В наслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.



Підрозділи, які обороняються, відповіли противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.



Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.



Раніше УНН повідомляв, в ООС повідомили, що 19 лютого бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені.