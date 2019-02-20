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За добу ворог 9 разів обстріляв позиції ЗСУ у зоні ООС

За добу ворог 9 разів обстріляв позиції ЗСУ у зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Впродовж поточної доби з 00.00 до 18.00 ворог дев'ять разів обстріляв позиції наших військ, із них вісім разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.

“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине та в районі міста Мар’їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили три обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка та Хутора Вільного.

В наслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Підрозділи, які обороняються, відповіли противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Раніше УНН повідомляв, в ООС повідомили, що 19 лютого бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів за поточний рік, є поранені.

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