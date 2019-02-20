За сутки враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение текущих суток с 00.00 до 18.00 враг девять раз обстрелял позиции наших войск, из них восемь раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции наших защитников в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Широкино и в районе города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели три обстрела позиций подразделений Объединенных сил вблизи села Екатериновка и Хутора Свободного.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил ранен.
Подразделения, которые обороняются, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Ранее сообщал УНН, в ООС сообщили, что 19 февраля боевики совершили наибольшее количество обстрелов за текущий год, есть раненные.