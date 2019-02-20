За сутки враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ в зоне ООС

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции наших защитников в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Широкино и в районе города Марьинка.



В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели три обстрела позиций подразделений Объединенных сил вблизи села Екатериновка и Хутора Свободного.



В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил ранен.



Подразделения, которые обороняются, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются.



Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.



Ранее сообщал УНН, в ООС сообщили, что 19 февраля боевики совершили наибольшее количество обстрелов за текущий год, есть раненные.