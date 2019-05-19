За добу в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометі та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", - повідомив Праута.
За його словами, вогонь противник вів з населеного пункту Ужівка.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу ворог 18 разів обстріляв позиції українських військових.