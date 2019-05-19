ООС: бойовики здійснили 18 обстрілів позицій українських військових, є поранені

КИЇВ. 19 травня. УНН. 18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.