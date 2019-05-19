ООС: бойовики здійснили 18 обстрілів позицій українських військових, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. 18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Піски;
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- чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
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- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга;
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- двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар'їнка і Пищевик.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:
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- з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм – поблизу населеного пункту Новотошківське;
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- п'ять разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Кримське;
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- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Південне;
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- зі стрілецької зброї – біля населеного пункту Станиця Луганська.
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Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох бойовиків було знищено, ще трьох – поранено.
Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.