ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;
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- четыре раза из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Авдеевка;
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- со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;
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- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Пищевик.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз:
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- из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское;
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- пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Крымское;
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- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Южное;
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- из стрелкового оружия - у населенного пункта Станица Луганская.
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Вследствие обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двое боевиков были уничтожены, еще трое - ранены.
С начала текущих суток враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.