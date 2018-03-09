За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один поранений - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики вчергове порушили умови перемир’я. Унаслідок ворожого вогню агресора один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Упродовж доби було зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку.
Зі стрілецької зброї бойовики вночі обстріляли позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки.
Унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув, повідомили у штабі. Ще один захисник отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доставили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.
Як повідомляв УНН, боєць полку "Азов" загинув вночі від кулі снайпера у селищі Водяне.