За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики в очередной раз нарушили условия перемирия. В результате вражеского огня агрессора один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За сутки было зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО на донецком направлении.
Из стрелкового оружия боевики ночью обстреляли позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
В результате вражеского огня один украинский воин погиб, сообщили в штабе. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.
Как сообщал УНН, боец полка "Азов" погиб ночью от пули снайпера в поселке Водяное.