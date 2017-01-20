За добу в зоні АТО відбулося 10 обстрілів, загинув один військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Впродовж доби, російсько-окупаційні війська 10 разів обстрілювати позиції сил АТО, внаслідок обстрілів загинув один український військовий, передає УНН з посиланням не прес-центр штабу АТО.
"Загалом зафіксовано 10 обстрілів. Один наш військовий загинув", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці бойовики обстріляли цивільний автобус в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться в зоні проведення АТО.
Як повідомляв УНН, минулої доби кількість ворожих обстрілів значно зменшилась, бойовики по всій лінії зіткнення вчора порушили режим тиші 19 разів.