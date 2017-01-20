За сутки в зоне АТО состоялось 10 обстрелов погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В течение суток, российско-оккупационные войска 10 раз обстреливали позиции сил АТО, в результате обстрелов погиб один украинский военный, передает УНН со ссылкой НЕ пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб", - говорится в сообщении.
Напомним, утром боевики обстреляли гражданский автобус в районе населенного пункта Оленевка, что находится в зоне проведения АТО.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки количество вражеских обстрелов значительно уменьшилось, боевики по всей линии соприкосновения вчера нарушили режим тишины 19 раз.