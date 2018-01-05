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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23135 перегляди

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За добу в зоні АТО поранено одного українського військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Минулої доби новорічне різдвяне перемир’я трималось понад 20 годин, проте ворог не втримався від провокаційних обстрілів. У результаті одного з таких обстрілів неподалік Світлодарська зазнав поранень один військовослужбовець Збройних сил України. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

За добу в зоні АТО поранено одного українського військового

"У результаті ворожих обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець, проте неподалік Світлодарська зазнав поранень один військовослужбовець Збройних сил України", - сказав він.

За його словами, за минулу добу уздовж усієї лінії зіткнення противник провів два прицільні обстріли позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, бойовики з російськими ЗМІ хочуть сфабрикувати відео про "порушення" перемир’я з боку сил АТО.

Українські Національні Новини

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