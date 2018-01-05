За добу в зоні АТО поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Минулої доби новорічне різдвяне перемир’я трималось понад 20 годин, проте ворог не втримався від провокаційних обстрілів. У результаті одного з таких обстрілів неподалік Світлодарська зазнав поранень один військовослужбовець Збройних сил України. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"У результаті ворожих обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець, проте неподалік Світлодарська зазнав поранень один військовослужбовець Збройних сил України", - сказав він.
За його словами, за минулу добу уздовж усієї лінії зіткнення противник провів два прицільні обстріли позицій Збройних сил України.
Нагадаємо, бойовики з російськими ЗМІ хочуть сфабрикувати відео про "порушення" перемир’я з боку сил АТО.