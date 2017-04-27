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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За добу в зоні АТО один український військовий загинув, шестеро поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

За добу в зоні АТО один український військовий загинув, шестеро поранені

“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро воїнів отримали поранення”, — сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 27 квітня, бойовики 47 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

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