За добу в зоні АТО один український військовий загинув, шестеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро воїнів отримали поранення”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 27 квітня, бойовики 47 разів вели вогонь по позиціях українських військових.