За добу в зоні АТО один український військовий загинув, шестеро поранені

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.