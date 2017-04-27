За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, шестеро ранены

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, шестеро воинов получили ранения", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 27 апреля, боевики 47 раз вели огонь по позициям украинских военных.