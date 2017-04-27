За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, шестеро бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, шестеро воинов получили ранения", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 27 апреля, боевики 47 раз вели огонь по позициям украинских военных.