За добу в Україні потонуло понад 20 людей, з яких п'ятеро – діти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом доби у понеділок, 6 серпня, на водоймах України загинула 21 людина. Про це повідомили сьогодні в прес-службі ДСНС, передає УНН.

"Саме таким вражаючим показником розпочався новий тиждень в Україні. Найбільше прикро, що серед потонулих — п'ятеро дітей", - зазначили в управлінні.

Так, на Рівненщині, у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестри 12 та 13 років. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку.

"Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув хлопчик 2003 року народження", - повідомили в ДСНС.

Крім цього, на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.

Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.

Як повідомляв УНН, минулої доби підліток пошкодив хребет, коли купався у річці на Хмельниччині.

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