За добу в Україні потонуло понад 20 людей, з яких п'ятеро – діти

"Саме таким вражаючим показником розпочався новий тиждень в Україні. Найбільше прикро, що серед потонулих — п'ятеро дітей", - зазначили в управлінні.



Так, на Рівненщині, у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестри 12 та 13 років. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку.



"Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув хлопчик 2003 року народження", - повідомили в ДСНС.



Крім цього, на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.



Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.



Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.



Як повідомляв УНН, минулої доби підліток пошкодив хребет, коли купався у річці на Хмельниччині.



