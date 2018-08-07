За сутки в Украине утонули более 20 человек, из которых пятеро - дети

"Именно таким впечатляющим показателем началась новая неделя в Украине. Больше всего обидно, что среди утонувших - пятеро детей", - отметили в управлении.



Так, в Ровенской области, в селе Бродовское, во время купания в реке Горынь, утонули две сестры 12 и 13 лет. Тело одной из девушек подняли на поверхность местные жители, а за несколько часов водолазы нашли и вторую девочку.



"В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", - сообщили в ГСЧС.



Кроме этого, в Хмельницкой области, на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и изъяли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.



Три случая утопления зафиксировано также в Кировоградской области. Еще два - в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.



Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом спасено 581 человека, в том числе 106 детей.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки подросток повредил позвоночник, когда купался в реке в Хмельницкой области.



