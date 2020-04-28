За добу в Україні коронавірусом інфікувалося 25 дітей та 94 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 401 особа, з них 25 дітей та 94 медичних працівники. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіла 401 особа, з них 25 дітей та 94 медичних працівники. Було госпіталізовано 147 осіб. За останню добу було зафіксовано 19 летальних випадків…128 пацієнтів одужало", - сказав Степанов.
За його словами, за минулу добу здійснено 5200 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, Світовий банк затвердив 135 млн доларів допомоги Україні на боротьбу з COVID-19.