За добу українці відправляють понад 650 тис. листів та бандеролей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У середньому за добу, виходячи з І півріччя 2019 року, українці відправляють понад 650 тисяч листів та бандеролей по Україні та за кордон. Про це кореспонденту УНН повідомили в акціонерному товаристві "Укрпошта" у відповідь на запит.
"Внутрішні листи та бандеролі (по території України – ред.) в середньому за добу, виходячи з 1-го півріччя 2019 року, відправляють: близько 380 000 простих листів та бандеролей та близько 145 000 реєстрованих листів та бандеролей", - повідомили в "Укрпошті".
Окрім того, майже 130 000 відправлень на добу становлять міжнародні листи та бандеролі. Це письмова кореспонденція до 2 кг, куди входять і листи і відправлення з товарним вкладенням.
Нагадаємо, що в АТ "Укрпошта" з 1 січня 2019 року зросла вартість універсальних послуг з пересилання письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг на 14,3% для непріоритетних відправлень і на 11,1% - для пріоритетних відправлень.
Раніше УНН повідомляв, що ПАТ "Укрпошта" з 1 січня 2020 підвищить тариф на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою на 12%-15%.