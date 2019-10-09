За сутки украинцы отправляют более 650 тыс. писем и бандеролей

"Внутренние письма на бандероли (по территории Украины - ред.) в среднем за сутки, исходя из 1-го полугодия 2019 года, отправляют: около 380 000 простых писем и бандеролей и около 145 000 заказных писем и бандеролей", - сообщили в "Укрпочте".

Кроме того, почти 130 000 отправлений в сутки составляют международные письма и бандероли. Это письменная корреспонденция до 2 кг, куда входят и письма и отправления с товарным вложением.

Напомним, что в АО "Укрпочта" с 1 января 2019 года возросла стоимость универсальных услуг по пересылке письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг на 14,3% для неприоритетных отправлений и на 11,1% - для приоритетных отправлений.

Ранее УНН сообщал, что ПАО "Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12%-15%.