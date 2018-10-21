За добу у зоні ООС поранено трьох українських військових

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. На жаль, не вдалося уникнути санітарних втрат – троє українських воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.