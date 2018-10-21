За добу у зоні ООС поранено трьох українських військових

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. На жаль, не вдалося уникнути санітарних втрат – троє українських воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

"У порівнянні з минулою добою дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а наші позиції біля Щастя піддалися вогню зі стрілецької зброї", - сказано у повідомлені.

У прес-службі додали, що загалом, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка.

У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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