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За добу у Києві в середньому кремують 45 померлих

За добу у Києві в середньому кремують 45 померлих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Середня кількість кремацій за добу у столичному крематорії становить 45 трун. Про це УНН повідомили у пресслужбі спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" у відповідь на запит.

"Станом на 31 серпня цього року Ритуальною службою СКП Київський крематорій було здійснено 10 813 кремацій, середня кількість кремацій за добу складає 45 трун", - повідомили у пресслужбі.

За інформацією підприємства, за 2018 рік було здійснено 14 878 кремацій.

Нагадаємо, за даними ритуальних служб органів місцевого самоврядування, за 2016-2018 роки кількість похованих шляхом кремації збільшилася.

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