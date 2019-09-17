За добу у Києві в середньому кремують 45 померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Середня кількість кремацій за добу у столичному крематорії становить 45 трун. Про це УНН повідомили у пресслужбі спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" у відповідь на запит.
"Станом на 31 серпня цього року Ритуальною службою СКП Київський крематорій було здійснено 10 813 кремацій, середня кількість кремацій за добу складає 45 трун", - повідомили у пресслужбі.
За інформацією підприємства, за 2018 рік було здійснено 14 878 кремацій.
Нагадаємо, за даними ритуальних служб органів місцевого самоврядування, за 2016-2018 роки кількість похованих шляхом кремації збільшилася.