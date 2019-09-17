За сутки в Киеве в среднем кремируют 45 умерших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Среднее количество кремаций в сутки в столичном крематории составляет 45 гробов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе специализированного коммунального предприятия "Киевский крематорий" в ответ на запрос.
"По состоянию на 31 августа этого года Ритуальная служба СКП Киевский крематорий осуществила 10 813 кремаций, среднее количество кремаций в сутки составляет 45 гробов", - сообщили в пресс-службе.
По информации предприятия, за 2018 год было осуществлено 14 878 кремаций.
Напомним, по данным ритуальных служб органов местного самоуправления, за 2016-2018 годы количество похороненных путем кремации увеличилось.