За добу у Києві коронавірус виявили у 244 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус виявили ще у 244 осіб, двоє людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу виявили ще 244 хворих, двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 242 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 15 276", - сказав міський голова.
З його слів, серед тих, хто захворів за минулу добу:
▪️ 138 жінок (віком від 19 до 81 року);
▪️ 95 чоловіків (від 18 до 96 років);
▪️ 7 дівчат (від 5 до 17 років);
▪️ 4 хлопчиків (від 2 до 16 років).
Вказується, що захворіло також 14 медиків. До лікарень столиці потрапило 24 пацієнтів, інші - лікуються вдома.
Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.