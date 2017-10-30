За добу троє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Київській та Харківській областях у неділю двоє осіб отримали поранення і один загинув через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
Як зазначається, на Харківщині в одній із будівель пролунав вибух. Як було з'ясовано, 45-річний чоловік займався пошуками металобрухту. Після чергової знахідки він вирішив розібрати один з таких предметів, у результаті чого на подвір’ї чоловіка стався вибух.
Під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили артилерійський бронебійний снаряд із зарядом вибухової речовини всередині калібром 76-мм зі слідами корозії часів Другої Світової війни.
Вилучене направлено на експертизу. За цим фактом відкрили провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
У другому випадку вибух стався на Київщині при необережному поводженні з гранатою. Внаслідок інциденту 30-річний місцевий житель і його 60-річна мати отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
На місці події фахівці-вибухотехніки виявили фрагменти гранати РГД-45, запобіжну скобу, які направлені на проведення відповідних експертиз.
30-річний чоловік пояснив працівникам поліції, що гранату він знайшов два роки тому і зберігав удома. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.