За сутки три человека пострадали в результате взрыва боеприпасов

Как отмечается, в Харьковской области в одном из зданий прогремел взрыв. Как выяснилось, 45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов, в результате чего во дворе мужчины произошел взрыв.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76-мм со следами коррозии времен Второй мировой войны.

Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыли производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Во втором случае взрыв произошел в Киевской области при неосторожном обращении с гранатой. В результате инцидента 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, направленные на проведение соответствующих экспертиз.

30-летний мужчина объяснил работникам полиции, гранату он нашел два года назад и хранил дома. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.