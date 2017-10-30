За сутки три человека пострадали в результате взрыва боеприпасов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39086 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155684 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116158 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112436 просмотра

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киевской и Харьковской областях в воскресенье двое получили ранения и один погиб из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

Как отмечается, в Харьковской области в одном из зданий прогремел взрыв. Как выяснилось, 45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов, в результате чего во дворе мужчины произошел взрыв.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76-мм со следами коррозии времен Второй мировой войны.

Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыли производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Во втором случае взрыв произошел в Киевской области при неосторожном обращении с гранатой. В результате инцидента 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, направленные на проведение соответствующих экспертиз.

30-летний мужчина объяснил работникам полиции, гранату он нашел два года назад и хранил дома. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

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