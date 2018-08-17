За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 14 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.