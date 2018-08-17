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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 14 раз

Киев • УНН

 • 9450 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 14 раз

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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