За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 14 раз

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.