За добу на Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом доби на Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків, троє отримали поранення, ще 8 було травмовано через ДТП. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки МОУ у Facebook, передає УНН.
"Протягом доби втрати противника склали у "1 АК": п’ять загиблих зі складу "9 окремого штурмового мотострілецького полку" морської піхоти (Новоазовськ) та 3 поранених зі складу "1 окремої мотострілецької бригади" (Кальміуське), "11 окремого мотострілецького полку" (Донецьк), "9 окремого штурмового мотострілецького полку" морської піхоти (Новоазовськ)", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що ще 8 було травмовано внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляв УНН, бойовики обурені ставленням командирів до загиблих "побратимів".