За сутки на Донбассе погибли пять боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В течение суток на Донбассе погибли пять боевиков, трое получили ранения, еще 8 были травмированы из-за ДТП. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МОУ в Facebook, передает УНН.
"В течение суток потери противника составили в" 1 АК ": пять погибших из состава "9 отдельного штурмового мотострелкового полка" морской пехоты (Новоазовск) и 3 раненых из состава "1 отдельной мотострелковой бригады" (Кальмиусское), "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк), "9 отдельного штурмового мотострелкового полка" морской пехоты (Новоазовск)", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что еще 8 были травмированы в результате масштабной ДТП.
Как сообщал УНН, боевики возмущены отношением командиров к погибшим "собратьев" .