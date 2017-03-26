За сутки на Донбассе погибли пять боевиков

"В течение суток потери противника составили в" 1 АК ": пять погибших из состава "9 отдельного штурмового мотострелкового полка" морской пехоты (Новоазовск) и 3 раненых из состава "1 отдельной мотострелковой бригады" (Кальмиусское), "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк), "9 отдельного штурмового мотострелкового полка" морской пехоты (Новоазовск)", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что еще 8 были травмированы в результате масштабной ДТП.

Как сообщал УНН, боевики возмущены отношением командиров к погибшим "собратьев" .