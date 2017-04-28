За добу лінію розмежування перетнули 41,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 41,5 тис. осіб та 5,6 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 41,5 тис. осіб та 5,6 тис. транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.
Через КПВВ “Майорське” прослідували 9575 осіб та 1095 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10070 осіб та 1625 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8630 осіб та 1710 транспортних засобів; “Гнутове” — 5280 осіб та 1135 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 7970 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/170; “Мар’їнка” — 200/200; “Новотроїцьке” — 50/90; “Гнутове” — 20/30.
Минулої доби у КПВВ “Новотроїцьке” та “Гнутове” прикордонними нарядами Донецького загону виявлено ознаки підробки паспортних документів у двох громадянок України, які прямували з непідконтрольної території. Громадянок передано співробітникам Національної поліції.
Один автомобіль, який перевозив товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ “Гнутове” незаконно перевезти комплектуючі до комп’ютерної техніки на загальну суму майже 33 тис. грн. Водія разом з автівкою та вантажем передано співробітникам ДФС для прийняття правового рішення.
Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 23 вантажних автомобілі від Світової продовольчої організації ООН і представництва Верховного комісара ООН в справах біженців. Транспортні засоби перевозили для жителів Луганська будівельні матеріали загальною вагою 500 кг.
Як повідомляв УНН 27 квітня, лінію розмежування за добу перетнули 42,6 тис. осіб.
Також в Україні розробили проект з блокування антиукраїнського телерадіомовлення в зоні АТО.