За сутки линию разграничения пересекли 41,5 тыс. чел.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что в районе проведения АТО, пересекли 41,5 тыс. чел. и 5,6 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 41,5 тыс. чел. и 5,6 тыс. транспортных средств ", - говорится в сообщении.
Через КПВВ "Майорское" проследовали 9575 человек и 1095 транспортных средств; "Марьинка" - 10070 человек и 1625 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8630 человек и 1710 транспортных средств; "Гнутово" - 5280 человек и 1135 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7970 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/170; "Марьинка" - 200/200; "Новотроицкое" - 50/90; "Гнутово" - 20/30.
За прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" пограничными нарядами Донецкого отряда выявлены признаки подделки паспортных документов у двух гражданок Украины, которые направлялись с неподконтрольной территории. Гражданок передано сотрудникам Национальной полиции.
Один автомобиль, перевозивший товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Гнутово" незаконно перевезти комплектующие к компьютерной технике на общую сумму почти 33 тыс. грн. Водитель вместе с автомобилем и грузом передан сотрудникам Государственной фискальной службу для принятия правового решения.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 23 грузовых автомобиля от Всемирной продовольственной организации ООН и представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Луганска строительные материалы общим весом 500 кг.
Как сообщал УНН 27 апреля, линию разграничения за сутки пересекли 42,6 тыс. чел.
Также в Украине разработали проект по блокированию антиукраинского телерадиовещания в зоне АТО.