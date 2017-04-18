За добу двоє українських військових отримали поранення в АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом доби на Донбасі бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО, передає УНН.
“Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників...двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку.
“По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю”, — зазначили у штабі.
Також повідомили, що на Приморському напрямку, по опорних пунктах поблизу Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З підствольних гранатометів вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери.
“На луганському напрямку, з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог обстріляв опорні пункти біля Катеринівки”, — додали у прес-центрі.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 квітня, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових.