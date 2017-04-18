За сутки двое украинских военных получили ранения в АТО - штаб

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников ... двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на донецком направлении.

"По позициям рядом Крымского враг применял 82-миллиметровые минометы. Опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка и Каменка обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитника Песков и опытно противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцев использовал противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в штабе.

Также сообщили, что на Приморском направлении, по опорным пунктам вблизи Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С подствольных гранатометов вел провокационный огонь в сторону наших позиций в Старогнатовка. Пулеметы больших калибров применял в районе населенных пунктов Водяное и Чермалык. Во Новотроицким активизировались вражеские снайперы.

"На луганском направлении, с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки", - добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных .