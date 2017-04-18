За сутки двое украинских военных получили ранения в АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39086 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155684 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116158 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112436 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104193 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107046 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153378 просмотра

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За сутки двое украинских военных получили ранения в АТО - штаб

За сутки двое украинских военных получили ранения в АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 6849 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение суток на Донбассе боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНН.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников ... двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на донецком направлении.

"По позициям рядом Крымского враг применял 82-миллиметровые минометы. Опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка и Каменка обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитника Песков и опытно противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцев использовал противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в штабе.

Также сообщили, что на Приморском направлении, по опорным пунктам вблизи Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С подствольных гранатометов вел провокационный огонь в сторону наших позиций в Старогнатовка. Пулеметы больших калибров применял в районе населенных пунктов Водяное и Чермалык. Во Новотроицким активизировались вражеские снайперы.

"На луганском направлении, с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки", - добавили в пресс-центре.

 

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных .

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