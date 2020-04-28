За добу бригади "швидкої" госпіталізували 27 киян з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За добу, що минула, "швидкою" було госпітазлізовано 27 киян з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього до "швидкої" надійшло 39 викликів через підозру на COVID-19.
Загалом бригади швидкої допомоги здійснили 925 виїздів на екстрені виклики, з яких 8 - на ДТП (шість осіб було госпіталізовано), один – на падіння з висоти.
Також медики надали допомогу 72 дорослим та 18 дітям, що травмувалися.
Нагадаємо, добою раніше "швидка" у столиці госпіталізувала 39 осіб через підозру на COVID-19.