За сутки бригады "скорой" госпитализировали 27 киевлян с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По прошедшие сутки "скорой" было госпитазлизовано 27 киевлян с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в "скорую" поступило 39 вызовов из-за подозрения на COVID-19.
В общем бригады скорой помощи совершили 925 выездов на экстренные вызовы, из которых 8 - на ДТП (шесть человек были госпитализированы), один - на падение с высоты.
Также медики оказали помощь 72 взрослым и 18 детям, которые травмировались.
Напомним, сутками ранее "скорая" в столице госпитализировала 39 человек из-за подозрения на COVID-19.