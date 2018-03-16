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За день зі Східної Гути вдалось вивезти понад 12 тисяч мирних жителів

За день зі Східної Гути вдалось вивезти понад 12 тисяч мирних жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Щонайменше 12 тисяч мирних жителів вийшли з оточеного сирійського повстанського анклаву Східна Гута - найбільше за один день за сім років війни в країні, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Зіткнувшись із загрозою збільшення кількості бомбардувань, тисячі мирних жителів покинули місто Хамурію, що була центром боротьби між повстанцями та військовими силами.

Згідно з повідомленнями, від 12 до 13 тисяч людей вийшли з району на сході Дамаску протягом ночі та в п'ятницю.

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Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що всього 20 тісяч людей покинули свої оселі, багато хто все ще чекає, що їх буде перевезено в безпечні зони.

Нагадаємо, 9 березня гуманітарні установи ООН і партнери організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити раніше.

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