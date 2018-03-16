За день из Восточной Гуты удалось вывезти более 12 тысяч мирных жителей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28095 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43073 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47778 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97851 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88646 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103273 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110256 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116940 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За день из Восточной Гуты удалось вывезти более 12 тысяч мирных жителей

За день из Восточной Гуты удалось вывезти более 12 тысяч мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 7037 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 12 тысяч мирных жителей вышли из окруженного сирийского повстанческого анклава Восточная Гута - наибольшее количество за один день за семь лет войны в стране, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Столкнувшись с угрозой увеличения количества бомбардировок, тысячи мирных жителей покинули город Хамурию, которая была центром борьбы между повстанцами и военными силами.

Согласно сообщениям, от 12 до 13 тысяч человек вышли из района на востоке Дамаска в течение ночи и в пятницу.

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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что всего 20 тисяч людей покинули свои дома, многие все еще ждут, что они будут перевезены в безопасные зоны.

Напомним, 9 марта гуманитарные учреждения ООН и партнеры организации доставили в город Дума в Восточной Гуте помощь, которую они из-за обстрелов не смогли разгрузить раньше.

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