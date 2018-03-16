За день из Восточной Гуты удалось вывезти более 12 тысяч мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 12 тысяч мирных жителей вышли из окруженного сирийского повстанческого анклава Восточная Гута - наибольшее количество за один день за семь лет войны в стране, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Столкнувшись с угрозой увеличения количества бомбардировок, тысячи мирных жителей покинули город Хамурию, которая была центром борьбы между повстанцами и военными силами.
Согласно сообщениям, от 12 до 13 тысяч человек вышли из района на востоке Дамаска в течение ночи и в пятницу.
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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что всего 20 тисяч людей покинули свои дома, многие все еще ждут, что они будут перевезены в безопасные зоны.
Напомним, 9 марта гуманитарные учреждения ООН и партнеры организации доставили в город Дума в Восточной Гуте помощь, которую они из-за обстрелов не смогли разгрузить раньше.