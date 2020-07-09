За червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Україні збільшилася на 28% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні за червень кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 збільшилась на 28%. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
"За квітень-червень до лікарень госпіталізовано 18 724 пацієнти з коронавірусною інфекцією, з них 3 472 пацієнти отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. За червень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 28%", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що при цьому на рівні жодної з областей не спостерігалось перевантаження "ковідних" ліжок.
Також у середньому менше половини пацієнтів, у яких підтвердили діагноз COVID-19, потребували госпіталізації.
"Частка пацієнтів з підтвердженим діагнозом серед госпіталізованих, які потребували меддопомоги в умовах інтенсивної терапії, в середньому складає 18-19%. Тоді як у світі, зазвичай, інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні кількість хворих на COVID-19 медиків скоротилася до 7-8% - МОЗ.