За час війни в Сирії загинули понад 800 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Понад 800 медиків стали жертвами збройного конфлікту в Сирії, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, за даними дослідження, опублікованого британським журналом The Lancet, з березня 2011 року по вересень 2016 року загинули 782 медичні працівники, в тому числі 247 лікарів. З вересня 2016 року до сьогодні були вбиті щонайменше 32 медики.
На думку авторів дослідження, насправді загиблих може бути більше.
Серед причин загибелі медпрацівників названо авіанальоти на госпіталі, бойові дії, а також тортури і страти. Відомо, що 426 медиків стали жертвами нападів на госпіталі, 180 були застрелені, 101 загинув від тортур, 61 було страчено.
У дослідженні відзначається, що кількість авіанальотів на медичні установи зростає. Так, у 2014 році було зафіксовано 86 повітряних атак, у 2015 році — 122, у 2016 році — 199.
З початку конфлікту близько половини сирійських лікарів — 15 тисяч — залишили країну. Сотні тисяч людей у Сирії залишаються без доступу до медичної допомоги.
Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй звинуватила сирійську урядову армію в обстрілі гуманітарного конвою Червоного Півмісяця під містом Алеппо у вересні минулого року.