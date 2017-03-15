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За время войны в Сирии погибли более 800 медиков

За время войны в Сирии погибли более 800 медиков

Киев • УНН

 • 8316 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Более 800 медиков стали жертвами вооруженного конфликта в Сирии, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, по данным исследования, опубликованного британским журналом The Lancet, с марта 2011 года по сентябрь 2016 г. погибли 782 медицинских работника, в том числе 247 врачей. С сентября 2016 года до сегодня были убиты не менее 32 медиков.

По мнению авторов исследования, на самом деле погибших может быть больше.

Среди причин гибели медработников названы авианалеты на госпитали, боевые действия, а также пытки и казни. Известно, что 426 медиков стали жертвами нападений на госпитали, 180 были застрелены, 101 погиб от пыток, 61 были казнены.

В исследовании отмечается, что количество авианалетов на медицинские учреждения растет. Так, в 2014 году было зафиксировано 86 воздушных атак, в 2015 году - 122, в 2016 году - 199.

С начала конфликта около половины сирийских врачей - 15 тыс. - покинули страну. Сотни тысяч людей в Сирии остаются без доступа к медицинской помощи.

Напомним, Организация Объединенных Наций обвинила сирийскую правительственную армию в обстреле гуманитарного конвоя Красного Полумесяца под городом Алеппо в сентябре прошлого года.

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