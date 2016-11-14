За час снігопаду у Києві зафіксовано 40 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок від моменту початку снігопаду у Києві зафіксовано 40 випадків ДТП. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.
"Станом на цей момент зафіксовано 40 випадків ДТП, тяжких постраждалих немає. Як повідомляє Нацполіція, більшість ДТП сталися через те, що автовласники не встигли змінити шини", - повідомив він.
Також Гідрометеоцентр повідомляє, що до кінця тижня сильних снігопадів більше не очікується.
Нагадаємо, сніг у Києві почнуть вивозити сьогодні вночі.