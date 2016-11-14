За время снегопада в Киеве зафиксировали 40 ДТП

"По состоянию на данный момент зафиксировали 40 случаев ДТП, тяжелых пострадавших нет. Как сообщает Нацполиция, большинство ДТП произошли из-за того, что автовладельцы не успели сменить шины", - сообщил он.

Также Гидрометеоцентр сообщает, что до конца недели сильных снегопадов больше не ожидается.