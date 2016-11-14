За время снегопада в Киеве зафиксировали 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро с момента начала снегопада в Киеве зафиксировали 40 случаев ДТП. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата Киевской городской администрации Владимир Бондаренко, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на данный момент зафиксировали 40 случаев ДТП, тяжелых пострадавших нет. Как сообщает Нацполиция, большинство ДТП произошли из-за того, что автовладельцы не успели сменить шины", - сообщил он.
Также Гидрометеоцентр сообщает, что до конца недели сильных снегопадов больше не ожидается.