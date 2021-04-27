За час пандемії в Україні кожна п’ята дитина не отримала потрібного щеплення - ВООЗ

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“В часи пандемії кожна п’ята дитина в Україні залишилася незахищеною і не отримала повного покриття вакцинацією. Ми знаємо, що близько 20% не отримали повний захист”, — розповів Хабіхт.

Деталі

За його словами, з продовженням пандемії кількість може значно зрости, оскільки в умовах пандемії змінилися і умови вакцинації, зокрема і рутинної. Хабіхт закликав, попри увагу до вакцинації проти COVID-19, звертати увагу на рутинну імунізацію дітей та підлітків.

Доповнення

За даними ЦГЗ, у 2020 році, попри виклики пандемії COVID-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%. Проте для повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.

Заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова повідомляла, що на минулому тижні до України прибули вакцини для профілактики гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку та захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція.



У березні цього року в МОЗ повідомляли, що до України прибули вакцини, призначені для планових щеплень за календарем, на загальну суму близько 20 млн грн.

Раніше Шаталова повідомляла, що в Україну прибула перша партія вакцини БЦЖ, якою щеплюють новонароджених від туберкульозу. Вона становить 450 тисяч доз вакцини. Перед цим, 31 січня, в Україні закінчилися вакцини БЦЖ.