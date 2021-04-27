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За время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил нужную прививку - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 14081 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок. Об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт во время онлайн встречи “Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту”, — рассказал Хабихт.

Детали

По его словам, с продолжением пандемии количество может значительно возрасти, поскольку в условиях пандемии изменились и условия вакцинации, в том числе и рутинной. Хабихт призвал, несмотря на внимание к вакцинации против COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.

Дополнение

По данным ЦОЗ, в 2020 году, несмотря на вызовы пандемии COVID-19 в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%. Однако для полноценной защиты нужно достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.

Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова сообщала, что на прошлой неделе в Украину прибыли вакцины для профилактики гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша и заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция.

В марте этого года в Минздраве сообщали, что в Украину прибыли вакцины, предназначенные для плановых прививок по календарю, на общую сумму около 20 млн грн.

Ранее Шаталова сообщала, что в Украину прибыла первая партия вакцины БЦЖ, которой прививают новорожденных от туберкулеза. Она составляет 450 тысяч доз вакцины. Перед этим, 31 января, в Украине закончились вакцины БЦЖ.

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