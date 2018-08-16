За час ООС на Донбасі затримали близько 450 поплічників бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За час проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі затримано 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Про це повідомив на прес-конференції командувач ООС Сергій Наєв, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру ООС.
"За час проведення операції Об’єднаних сил затримано 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань", - розповів він.
Командувач Об’єднаних сил також зазначив, що під час згаданих заходів контролю силами Національної поліції перевірено понад 465 тисяч транспортних засобів та більше 540 тисяч громадян.
"Із незаконного обігу вилучено 67 одиниць вогнепальної зброї, майже 40 тисяч одиниць боєприпасів і патронів, більше 2 мільйонів кущів наркотичних рослин, майже 32 кг готових наркотичних і психотропних речовин", - зауважив Наєв.
Він нагадав, що під час проведення АТО чисельність стаціонарних блокпостів на територіях Луганської та Донецької областей сягала 147, сьогодні кількість блокпостів знижено до 43, з яких 6 – мобільні. При цьому, за потреби, передбачено можливість збільшення саме мобільної компоненти.
Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська з опівночі 16 серпня здійснили 5 прицільних обстрілів по позиціях українських захисників.